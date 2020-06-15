نار الندم تكوي كوتينيو بعد توسله لكلوب كي يعيده للأنفيلد





كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، على استعداد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى ليفربول.

وتنتهي إعارة كوتينيو (28 عامًا) إلى بايرن بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيعود إلى برشلونة، والذي من المرجح أن يضعه على رأس قائمة الانتقالات في الميركاتو الصيفي، بحسب ما ذكر موقع “sportnewsps” الرياضي.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن كوتينيو برغب في العودة إلى آنفيلد من جديد، بعدما رحل في شتاء 2018، ولم يتأقلم سواء مع برشلونة أو بايرن.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو وجه نداءً شخصيًا إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول، من أجل إعادته إلى آنفيلد، بعد تأكيده استعداده لتخفيض راتبه.

ويعاني ليفربول ماليًا خلال هذه المرحلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

ويتقاضى كوتينيو راتبًا يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من برشلونة، علمًا بأن الفريق الكتالوني على استعداد لدفع جزء من راتبه، إذا خرج على سبيل الإعارة، لكن البارسا يفضل بيعه نهائيًا.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





