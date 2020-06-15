الاتحاد المصري لكرة القدم يستقر على قرار بشأن بطل الدوري





توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى قرار بشأن الإعلان عن بطل الدوري الممتاز حال إلغاء الموسم الكروي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت بوابة “الجمهورية” أن مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة استقروا على تطبيق التجربة الفرنسية في الدوري المصري، بشأن إعلان بطل لمسابقة الدوري العام هذا الموسم.

وأشار مسؤولو اتحاد الكرة إلى أن هناك أزمات عنيفة حاليا في الدوري الفرنسي بعد اعتماد فوز باريس سان جيرمان ببطولة الدوري بعد إلغائها وهبوط 3 أندية للدرجة الأدنى، حيث لجأت هذه الأندية للمحكمة الرياضية الدولية وسط معلومات قوية تفيد برفض هبوط هذه الأندية بعد إلغاء الدوري وهو ما يتسبب في ازمة عنيفة هناك.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن سبب جديد لرفض إعلان بطل للمسابقة حال إلغائها، بخلاف أن لائحة لجنة المسابقات لا يوجد فيها بند واضح لتتويج الفريق المتصدر، وهو النادي الأهلي، بالدرع في حال إلغاء المسابقة.

وأوضح اتحاد الكرة أنه في حال إعلان الأهلي بطلا للدوري سيكون في المقابل اتحاد الكرة مطالباً بإعلان هبوط 3 فرق للممتاز “ب”، وصعود 3 فرق من الممتاز “ب” إلى الدوري الممتاز، وهو ما لم يتم حسمه فى ظل توقف النشاط قبل حسم كل هذه الأمور.

في سياق متصل، قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام المصري إن دوري كرة القدم سيعود للاستئناف ولكن من دون جمهور، وفق شرط رئيسي.

وأوضح هيكل، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة المصرية لديها خطة لعودة كل قطاع من قطاعات الدولة، في حال تم الاتفاق على فتح الأنشطة في ذلك القطاع.

أما فيما يتعلق بعودة الدوري، فقال هيكل: “هناك خطة لعودة الدوري ولكن بدون جمهور، في حال تم الاتفاق على عودة النشاط الرياضي بصورة تدريجية ابتداء من يوليو المقبل”.

وتابع الوزير المصري، قائلا: “الدوري سيعود بدون جمهور حال تقرر عودة النشاط الرياضي، وكذلك باقي الأنشطة الرياضية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة”.

سبوتنيك

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