حملة لجمع السلاح والعربات والدراجات غير المقننه بالنيل الابيض





قال رئيس لجنة جمع السلاح قائد الفرقة 18 مشاه بولاية النيل الأبيض، اللواء معاوية عبدالله حسين،ل(السوداني) ان اللجنة بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة جمع السلاح والسيارات غير المقننة “طوعاً”.

وانعقد برئاسة الفرقة، اليوم، اجتماع للجنة العليا لبحث تنفيذ الخطة الثالثة.

وقال اللواء معاوية أن أن اللجنة رأت منح فرصه اضافيه لمرحلة الجمع الطوعي للسلاح لكافة مواطني الولاية الذين لم يتمكنوا من جمع السلاح خلال فترة الجمع الطوعي، عبر فتح مراكز جديدة بجميع محليات الولاية.

مؤكداً تنفيذ حملات مشتركه مع كافة الأجهزة الأمنية تستهدف ضبط السيارات والدراجات الناريه الغير مقننه بالولاية واكد أن مرحلة الجمع القسري تنفذ بضوابط محكمه من أجل تحقيق استقرار أمني بالولاية خاصة في فصل الخريف حتي يجد المزارعين والرعاة الأمن والاستقرار.

السوداني

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