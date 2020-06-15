مطالب صحية لوزارة التربية بالخرطوم لتنظيم امتحانات شهادة الاساس





اعلنت وزارتا الصحة والتربية والتعليم ولاية الخرطوم استمرار الترتيبات لاقامة امتحانات شهادة الاساس مع ضمان سلامة التلاميذ.

وطبقاً لبيان صحفي، أصدر اليوم، حددت الوزارة 1435مركزاً للإمتحانات بكافة محليات الولاية. وتنعقد التحضيرات، توطئة لتحديد موعد الامتحانات وفق الضوابط والموجهات الصحية اللازمة لتفادي انتشار جائحة كورونا .

وكشف مدير ادارة التدريب بوزارة الصحة الخرطوم د. محمد مامون عن خطة لوزارة الصحة ورؤية واضحة طالبت فيها بالالتزام

بالضوابط الصحية والإرشادية وتوفير وسائل الحماية اللازمة للتلاميذ.

مع ضرورة توفر مركز للرعاية الصحية بالقرب من اي مركز امتحانات وتوفر كادر طبي في اي مركز بجانب تدريب الاساتذة .

السوداني

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