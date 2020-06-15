ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح… وساويرس يكشف عن أمر مشترك بينهما





احتفل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعيد ميلاد اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح الـ28، والذي يوافق اليوم 15 يونيو/ حزيران.

وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، غرد النادي لمحمد صلاح: “لحظات مضيئة وأهداف مميزة وخارقة، رحلة حافلة بالإنجازات وتاريخ مازال يُكتب بأحرف من ذهب… 28 عامًا من النجاح ونتمنى لك المزيد يا محمد صلاح”.

كل عام والملك المصري بألف خير، عام سعيد يا @MoSalah ❤️🥳 pic.twitter.com/S6msWib3Pz — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 15, 2020

كما هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” محمد صلاح بنشره مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للنجم المصري خلال مشاركته مع المنتخب.

وعلق “كاف” مع الفيديو: “عيد ميلاد سعيد محمد صلاح.. أسطورة أفريقية .. يا لها من رحلة!”.

كما شارك “كاف” إنجازات محمد صلاح وهي:

ميدالية المركز الثاني 2011 #TotalAFCONU20 ميدالية فضية.

ميدالية المركز الثالث 2011 #TotalAFCONU23 الميدالية البرونزية.

ميدالية رياضيّة 2012 أفضل المواهب الواعدة للعام.

ميدالية المركز الثاني 2017 #TotalAFCON ميدالية فضية.

ميدالية رياضيّة أفضل لاعب أفريقي للعام 2017 و 2018.

وحرص عدد من المشاهير على تهنئة محمد صلاح بعيد ميلاده، ومن أبرزهم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الذي كشف عن مفارقة تجمعه به، وهي أن أعياد ميلادهما تتزامن في يوم واحد.

وداعب ساويرس صلاح: “كل سنة وأنت طيب يا بطل.. عيد ميلادى معاك النهارده.. وتعيش دايما رافع راسنا وعلم مصر مرفرف فوقك”.

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي سيخوض أولى مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، في 21 من يونيو/ حزيران الجاري، أمام فريق إيفرتون. وأوضحت تقارير إنجليزية، مساء أمس، أن محمد صلاح قد يغيب عن تلك المباراة، إذ تعرض لإصابة عضلية، أثناء خوضه المران الجماعي مع الريدز.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





