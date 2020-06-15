حزب الأمة القومي يطالب بضرورة الرفع التدريجي للحظر وصولاً إلي فتح البلاد













طالب حزب الأمة القومي بضرورة الرفع التدريجي للحظر وصولاً إلي فتح البلاد وإستئناف النشاط الإقتصادي وفتح الفصول النهائية في المدارس مع وضع التدابير الإحترازية اللازمة، جاء ذلك خلال بيان للمكتب السياسي للحزب مساء الإثنين اطلعت عليه (السوداني).

وقال الحزب أن تطاول امد تعطيل النشاط الاقتصادي إنعكس سلباً على الحياة العامة، وأسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بصورة جنونية، ولم توضع ضوابط تكبح جماح الأسعار.

وأعاب الحزب عدم اتخاذ تدابير عاجلة لإعانة ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي أدى إلى مصاعب جمة على حياة الناس سيما اصحاب الدخل اليومي.

وابدى الحزب أسفه لما يتعرض له السودانيين العالقين بالخارج من متاعب، لافتاً إلى معالجة وضعهم الإنساني بشكل عاجل لا يحتمل التأخير، داعياً الدولة أن تضع إمكانياتها تحت تصرف الجهات المعنية لعلاجها سيما وأن هناك مبادرات من القطاع الخاص للمساهمة في العلاج مما يتوجب معه الإسراع في التنسيق لمعالجة هذه المسألة الانسانية.

السوداني