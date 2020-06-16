وفد مشترك بين السيادي والوزراء لزيارة غرب كردفان الخميس المقبل





اعلن مستشار والي ولاية غرب كردفان محمد خريسي عن زيارة مرتقبة لوفد اتحادي مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء للولاية الخميس المقبل بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ، وأكد مستشار والي الولاية في تصريح لـ(الجريدة) ان الوفد المشترك سيقف على مجمل الاوضاع والقضايا الخدمية بالولاية، بجانب زيارة محلية لقاوة التي شهدت احداث مؤسفة مطلع الاسبوع الماضي، وكشف عن ان الوفد سيشرف توقيع وثيقة التعايش السلمي بمحلية لقاوة ومناقشة فتح المسارات بين المزارعين والعرب الرحل في فصل الخريف المقبل.

الفولة : كباشي موسى

صحيفة الجريدة

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