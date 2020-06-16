وزير الري السوداني: مفاوضات سد النهضة حققت اتفاقاً أكثر من 95% في “الجوانب الفنية”





قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن مفاوضات سد النهضة بين وفود السودان ومصر وإثيوبيا حققت “تقدما كبيرا” وأن الجانب الفني هو أكثر جانب تم الاتفاق بشأنه بنسبة أكثر من 95 بالمئة.

مضيفاً: كما تم التوافق على ملء السد خلال السنوات العادية، وخلال سنة جافة واحدة، أو إذا كان هناك 4 سنوات من الجفاف، وغيرها من الأمور. تم التوافق على معظم هذه المسائل ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة”.

وقال “عباس” في مؤتمر صحفي، إن الهدف من المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، هو “التوصل لاتفاق عادل ومرضي لكل الأطراف”.

كما شدد على أن السودان “شريك كامل ومباشر وليس وسيطا في المباحثات، وإنما هو طرف أصيل، خاصة وأنه البلد الأكثر تأثرا بالسد”.

وتابع: “السودان يعترف بحق الدول بالتنمية وفق قواعد القانون الدولي لمشروعات المياه، أهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق الضرر بالآخرين”.

وأكد وزير الري السوداني على أن المفاوضات حققت “تقدما كبيرة في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون”، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن الجوانب القانونية.

صحيفة السوداني

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