خبراء تجاهل وزير الصحة أزمة الدواء تسبب في تدهور الوضع الصحي ومعاناة المرضى





اعتبر نشطاء سماح وزير الصحة أكرم التوم لنفسه بالنوم في اجتماع لجنة الطوارئ الصحية، اكبر دليل على عدم مبالاته بحياة المرضى الذين يئنون تحت وطأت انعدام الدواء مما يعرض حياتهم للخطر.

بينما قال خبراء إن تجاهل وزير الصحة لأزمة الدواء تسبب في تدهور الوضع الصحي في البلاد مما زاد معاناة المرضى.

وانتقد الخبير في طب المجتمع الدكتور محمد حسين اختيار الوزير استراتيجية عدم التدخل لحل أزمة الدواء عن طريق توفير الأدوية عن طريق الاستيراد او الصناعات المحلية على أن تحل الأزمات نفسها بنفسها.

وقال في ظل ظروف أزمة الأدوية وإضراب الصيادلة يسمح وزير الصحة لنفسه بالنوم في اجتماع لجنة الطوارئ الصحية.

وأشار إلى أن الوزير كان من قبل لم يحضر اجتماعات اللجنة لكن بعد الانتقادات والتهديد بالفصل ، جاء إلى الاجتماع ، بينما عادة النوم أثناء ساعات العمل بقيت موجودة عنده!! بدلاً من دفع الأموال للأدوية ومكافحة الوباء.

صحيفة صوت الأمة

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