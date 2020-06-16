الرحلة الأولى من السودانيين العالقين تغادر الكويت





غادرت الكويت صباح اليوم أولى رحلات إجلاء مواطنين سودانين من دولة الكويت إلى الخرطوم، وذلك بعد إكتمال جميع الترتيبات في السودان لاستقبالهم وإجراءات مغادرتهم من مطار الكويت الدولي بوجود كل من السلطات الأمنية والصحية المختصة من الجانب الكويتي، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان بالكويت و أعضاء السفارة.

وقالت وزارة الخارجية أن كل الاجراءات جرت بتعاونٍ تام بين السلطات الكويتية والسفارة التي قامت بدورها بالتنسيق مع كل الجهات المختصة لعودة العالقين إلى البلاد.

وأضافت الوزارة ان جميع العالقين خضعوا للكشف الطبي في مطار الكويت وتمّ منحهم شهادةً طبية من وزارة الصحة الكويتية تفيد بسلامتهم من فايروس كورونا المستجد .

و اشارت الخارجية الى ان سفارة جمهورية السودان بالكويت تقدمت بالشكر والعرفان لحكومة وشعب الكويت الشقيق لكل الجهود الحثيثة التي بذلت في ملف ترحيل العالقين من مخالفي الإقامة ابتداءً من دخولهم إلى مراكز الإيواء بتاريخ ۲۹ أبريل الماضي وحتي تفويج أول رحلةٍ الي مطار الخرطوم .

والجدير بالذكر أن أولى رحلات اجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالخارج كانت عبر الخطوط الملكية الأردنية يوم 14 من شهر يونيو الحالي، بالتعاون والتنسيق مع سفارة السودان في المملكة الأردنية الهاشمية.

سونا

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