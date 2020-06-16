حمدوك يتلقى تنويرا حول انشطة امانة النيباد بالسودان





استقبل د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء صباح اليوم برئاسة الوزراء الدكتور حسن عبدالعاطي المشرف العام لأمانة الشراكة الجديدة(نيباد) والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي قدم تنويرا لسعادته حول الوضع الراهن بالنيباد والآلية والاحتياجات الضرورية

وأكد د. حسن عقب اللقاء التأمين على اكتمال الترشيحات لتكوين المجلس القومي الحاكم للآلية ولجان المجلس الإستشاري للنيباد التي سيصدر قرار بتكوينها من رئاسة الوزراء قريبا

كما امن اللقاء على كتابة تقرير التقييم الذاتى الثاني للسودان الذى أوضح د. حسن أنه سيعكس واقع السودان في مجالات الحوكمة السياسية وحوكمة الشركات والإدارة ويعكس واقع التغيير الذي حدث بالسودان

وأكد د.حسن أنه سيتم تفعيل عمل النيباد في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتغيير المناخي وإدارة الموارد الوطنية والتكامل الإقليمي

وسيتم تأسيس برنامج عمل وطني للنيباد ومركز للمعلومات

كما أن امانة النيباد ستقوم بتفعيل العلاقات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلي الولايات.

سونا

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