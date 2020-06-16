ولاية نهرالنيل: قافلة الدعم السريع الطبية تصل عدد من المحليات





امتدح الاستاذ يحيي خالد عبدالباسط المدير التنفيذي لمحلية ابو حمد الأدوار المتعاظمة لقوات الدعم السريع سلما وحربا.

جاء ذلك لدى استقباله قافلة الدعم السريع الطبية لمحلية ابوحمد برئاسة العميد الركن زاهر محمد الامين بطران وبحضور قيادات محلية ابوحمد السياسة والتنفيذية والادارات الشعبية.وقال إن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد تستوجب مثل هذه المبادرات لمجابهة لجائحة كورونا مشيدا بالدعم المقدر الذي قدمته القافلة للقطاع الصحي الوقائي والعلاجي بالمحلية .

من جانبه أوضح العميد الركن زاهر محمدالامين بطران قائد القافلة أن هذه القافلة تستهدف كل ولايات السودان وتعمل في ثلاثة محاور تقديم معينات صحية وحملات رش بالاضافة الى الجوانب الاعلامية والإرشادية مشيدا بحفاوة الاستقبال والتفاعل الكبير الذي وجدته القافلة من انسان محلية ابوحمد ناقلا تحايا قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو لانسان محلية ابوحمد .

وكانت قافلة الدعم السريع قد غطت كل المؤسسات العلاجية والخدمية واسواق المدينة واسواق التعدين اضافة الى احياء مدينة ابوحمد والقرى المجاورة .

وتشير سونا إلى أن القافلة وصلت أيضاً لمحلية بربر وكان في استقبالها الأستاذ أسامة اللبيب المدير التنفيذي لمحلية بربر وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحلية، واشتملت قافلة الدعم السريع على كمامات ومعقمات وأدوات نظافة وتطهير واصحاح البيئة وتم تعقيم عدد من المؤسسات بمحلية بربر كما تم تعقيم مستشفى بربر والسوق والمساجد بالمحلية

سونا

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