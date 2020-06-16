اجتماع لبحث عودة العالقين من مصر سيرا علي الاقدام





عقدت السلطات الهجرية ومدير المعابر ولجنة الطوارئ الصحية بمحلية حلفا وممثلو القوى الحرية والتغيير اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المدير التنفيذي إسماعيل بلال إسماعيل رئيس لجنة الأمن لوضع خطة متكاملة وخارطة طريق والتكلفة المالية لاستقبال العائدين سيرا من مصر

وتشير سونا الى ان الاجتماع ياتي على خلفية الجهود المبذولة لمقابلة العالقين السودانيين القادمين من جمهورية مصر العربية في غضون الأيام المقبلة والانباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تحرك مجموعات منهم من مدينة أسوان في طريقهم إلى المعابر الحدودية بوادي حلفا سيرا على الاقدام بعد أن أصبحت أوضاعهم سئية هنالك.

و تناول الاجتماع مطلوبات الحهات الأمنية والسلطات الصحية في أحكام الرقابة والتدابير الاحترازية حال تأكيد حركة العالقين وجرى إحاطة حكومة الولاية بكافة الاحتياجات وضرورة توفير وسائل نقل واعاشة خاصة وأن محلية حلفا تعاني من عدم وجود محاجر صحيه فيها

وناقش الاجتماع ضرورة رفع معدل الاستعدادات من قبل السلطات الحجرية الصحية إلى جانب الكوادر الطبية والهلال الأحمر لاستقبال العالقين بمعبر ارقين

سونا

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