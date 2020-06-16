الكيانات الصيدلانية تطالب بتدخل الدولة لحل ازمة الدواء





طالبت الكيانات الصيدلانية السودانية بتدخل الدولة لحل ازمة النقد الاجنبي للمساهمة في ايجاد حلول لازمة الدواء وذلك بتوفير 55 مليون دولار شهرياً تسهم في حل أزمة الدواء نهائياً .

و قال د .مكي البكري عضو الكيانات الصيدلانية السودانية في منبر (سونا ) مساء اليوم ، إن الدواء سلعة استراتيجية تعلوعلى الخبز والوقود و التي توجد لها بدائل باستثناء الادوية

و اشار سيادته الى أن ازمة الدواء قديمة جدًا ولكنها استفحلت منذ عام 2011مع تصاعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه و انه في العام 2018 زاد الضغط على المواطن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ملرة اخرى مقابل الجنيه السوداني

واشار سيادته وقال ان الدواء المستورد ياتي بكميات بسيطة و يسجل بالمجلس بسعره الحقيقي ،حيث اوضح بان الدولة في السابق كانت تتهم الشركات بالتقصير .

سونا

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