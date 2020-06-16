وزارة الصحة: تسجيل حالات تعافي وإصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في السودان





اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (305) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (9) وفاة، منها (240) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم، بحسب التقرير الوبائي الأحد 14 يونيو 2020م.

و يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (7740) إصابة منها (5906) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (2820) وفاة.

هذا وقد تماثلت (100) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2820).

ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.

السوداني

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