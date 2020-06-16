وزير الصحة يتهم مديرين قام بتعيينهم بالفساد وينتقد من استقالوا





قام وزير الصحة أكرم التوم باتهام أشخاص لم يذكر أسماءهم في الوزارة بأنه قام بتعيينهم، ولكن مستوى الكفاءة والأمانة لديهم لا يرقى للاطمئنان للجبهة الداخلية في الوزارة بحسب وصفه، فيما لم يقم بالإشارة حول إمكانية إعفائه لهم،

خصوصا أنه ردد أهمية أن يكون مديرو الإدارات أوفياء لقضيتهم ويقومون بالعمل بالطريقة الصحيحة.

من ناحية أخرى، قام السيد وزير الصحة بانتقاد أشخاص آخرين في الوزارة لاستقالتهم، معللا ذلك بأنهم تهربوا من القيادة كما أشار لاستقالة آخرين لظروف خاصة بهم.

يجدر بالذكر أن عددا من مديري الإدارات قد استقالوا عقب تعيينهم وبعضهم خلال أقل من شهر من توليهم المسؤولية في الوزارة.

هذا ولا زالت أصداء الأزمة بين وزارة الصحة والمالية مشتعلة عقب طلب وزير المالية تشكيل لجنة تحقيق من مجلس الوزراء.

التيار

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