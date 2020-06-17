وزارة الصحة تحقق في دخول أدوية من المانحين لمكافحة (كورونا) إلى الأسواق





شكّلت وزارة الصحة السودانية، لجنة تحقيق للتقصي في تسرب أدوية مخصصة لمكافحة فيروس كورونا إلى الأسواق، وصلتها كدعم من الدول الأخرى. وقالت مصادر طبية بحسب صحيفة السوداني، “إن اللجنة المشكلة ستحقق في ملفات مخازن الأدوية والطرق التي توزعت بها إلى المستشفيات”.

وأشارت إلى هذه الأدوية جرى تخزينها في 3 ثلاث مخازن تابعة للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وهو الصندوق المؤكل له توفير وتخزين وتوزيع الدواء في السودان. وأفادت المصادر أن الأدوية يتم تسريبها بعد استلام المستشفيات حصصها وليس من داخل المخازن.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول في صندوق الإمدادات، إن الأدوية في مخازن الصندوق توشك على النفاد، وأكد نفاد جميع الأدوية المنقذة للحياة، وتبقي فقط محاليل وريدية وبعض الأدوية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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