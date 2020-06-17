النيلين
اقتصاد وأعمال

ارتفاع اسعار الخبز التجاري بمدني وندرة في المدعوم

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خبز - عيش - رغيف - مخبز - فرن

ارتفعت أسعار الخبز التجاري بودمدني مجدداً بواقع ٤ جنيهات للقطعة الواحدة .
وارجع عدد من أصحاب المخابز الزيادات لارتفاع أسعار الدقيق ، مما أدى لحالة من السخط وسط المواطنين الذين تفاجاؤا أمس باعلان أسعار جديدة امام نوافذ المخابز .

وكشفت جولة (الجريدة) بودمدني عن ندرة في الخبز المدعوم ، وقال شهود عيان لـ(الجريدة) : المخابز المدعومة دائما مغلقة أو متكدسة، وأضافوا (نلقاها من وين ولا من وين والمعانا كملت) ، وتساءلوا: أين حكومة الولاية مما يحدث للمواطن؟ .

مدني:مزمل صديق
صحيفة الجريدة

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1 تعليق

عماؤس 2020/06/17 at 11:02 ص

الثورة ستنطلق قبل 30 يونيو وليس فيها أو بعدها جوعى فقط ولا علاقة لها بلصوص الثورات وطلاب الوظائف والغنائم.

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