ناشطون يدعون لمقاطعة السلع للضغط على التجار

دعا مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الى تحديد مجموعة من السلع شهريا لمقاطعتها لاجبار التجار على تخفيض سعرها
ودشن الناشطون أمس الحملة وحددوا ثلاثة سلع وتشمل البيض حتى يتراجع سعره إلى 150 جنيه للطبق الواحد، واللبن حتى يتراجع سعره إلى 25 جنيه للرطل الواحد والدجاج حتى يتراجع سعره إلى حوالي 200 جنيه للكيلو للدجاجة متوسطة الحجم.
صحيفة الجريدة
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2 تعليقان
اقول الناشطين العبوا بي قيدتكم
الاسعار دى كانت في عهد الانقاذ فقط وقل من كدا رطل اللبن في الانقاذ ١٢ ج والبيض طبق ٧٠ج واللحم ٢٨٠ح ومشوار الركشه ١٠ ج وكل شي تمام التمام .جاءكم الشيوعي والعلمانين قال لكم لن نصبر علي طعام الانقاذ وعندنا لكم المن والسلوي. تعالوا نسقطها.
لن ترجعوا لهذا لعهد الإنقاذ ابدا قدام بس وتفهموا ما ارتكبتوه في انفسكم حين ردتوا بدون وعي مع الجوقه العلمانيةكلمة.تسقط بس .الان سقطت بس وانتهم تقاسون الألم.
في جميع مناحي الحياة ولسه الغريق لي قدام.
اخيرا اتعلقتوا بقشة حميدتي رجل الخلاء والراعي والجانجويدي والتشادي كما كنتم تصفونه ليكون لكن مخرجا.
انتهم قوم تجهلون .
المشكلة ليست في التجار
المشكلة سببها حكومتكم الملحدة الغبية واسبابها
١- الغاء دعم الوقود مما زاد تكلفة الانتاج لكل السلع مع عدم توفيره للمنتجين والمزارعين الحقيقيين .
٢- حصار الشعب السوداني والتضييق على التجار بحجة كرونا الوهمية .
٣- زيادة المرتبات لغش واسكات الناس (تخدير مؤقت) وبعده الانفجار وزيادة السلع الى ما لا نهاية تليه المجاعة .
٤- الاستيلاء على سلعة القمح غصبا من منتجيها مع تحديد سعر لا يتناسب مع تكلفة الانتاج وهذه من أفكار الاشتراكية الفاشلة التي لا تشجع على الانتاج ، فكيف يقوم منتج او مزارع ببذل جهده وماله لِيُملك كله لغيره أو يشاركه فيه وليس بجزء يسير كما في الزكاة العادلة .والاشتراكية أسوأ من الرأسمالية لذلك انهارت قبلها .
٥- عدم توفر الوقود وارتفاعه على الرغم من أنه كان يوزع مجانا في أنحاء العالم وهبط سعر البرميل للبترول للصفر الا أن الحكومة الهذيلة غير قادرة على جلبه رغم مجانيته ولم تكلف نفسها عناء المناولة للمواطن (راحة بخيت) .