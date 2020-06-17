لجنة الصيادلة ترهن حل أزمة الدواء بتوفير (55) مليون دولار





رهنت لجنة الصيادلة حل مشاكل الدواء الحالية بتوفير الحكومة لمبلغ “55” مليون دولار.

وقال القيادي بلجنة الصيادلة بهاء الدين حسن، لـ (باج نيوز) إن المبلغ يعتبر حل أدنى لحل المشكلة ، وأوضح أن المستوردين بحاجة إلى “25” مليون دولار فيما تبلغ حوجة المصنعين للدواء “10” مليار دولار بينما يحتاج الصندوق القومي الإمدادات الطبية الي “20” مليون دولار، وأكد حسن وجود ندرة دوائية بالبلاد.

واعتبر الخبير الصيدلي محمد صالح عشميق في تصريح لـ ( باج نيوز ) أن توفير المبلغ المحدد يعتبر حل دنى لإنقاذ الموقف، وأكد أن التصنيع والاستيراد متوقف تماماً ما نعكس بصورة مباشرة في إنعدام كثير من الأدوية والتأثير على حياة كثير من السودانيين.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لاستيراد الدواء وتسعيره من قبل الدولة وتذليل المصاعب على المصانع المحلية، وتطوير التأمين الصحي والخدمة الطبية. وتأسف عشميق على صراع وزارتي الصحة والمالية على المبالغ التي كان يفترض أن تخصص للدواء فضلاً عن تسريب الخطابات المتداولة بينهم بدون مهنية.

صحيفة الجريدة

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