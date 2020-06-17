وزير الصحة “أكرم التوم” يحظر الإعلامية “لينا يعقوب” مراسلة قناة العربية وأشهر كتاب الرأي في السودان





كتبت الإعلامية الشهيرة لينا يعقوب مراسلة قناة العربية من السودان وهي صحفية وكاتبة مقال بصحيفة السوداني، ورئيسة تحرير موقع باج نيوز الإخباري منشوراً يوم الأربعاء كشفت فيه معلومات عن ردود فعل وزير الصحة عن مقال نشرته قبل مدة قصيرة وكتبت بحسب ما نقل عتها محرر النيلين (حظر.. !!

قبل أكثر من أسبوع؛ طلبت أن ألتقيه أو من ينوب عنه؛ لإكمال تحقيق حول الوضع الصحي؛ فرد علي بإرسال “عمود” كتبته قبل أيام.. “أطنان هاملة”.. وقام بحظري..!

حينما رددت عليه؛ كان قد “حدث ما حدث”..

حاولت الصحفية العزيزة نازك شمام تكرار ذات الطلب أن يرد على الأسئلة صوتاً أو كتابةً لكنه قرر التجاهل؛ فقد تحدث من هم ضد سياساته.

الوزير أكرم علي التوم؛ حدد أن يتحدث هو أو الوكيلة باسم الصحة الاتحادية؛ لكنه لا يتردد كثيراً على الوزارة؛ فقررنا استخدام وسيلة أخرى معمول بها في العالم المتقدم والمتأخر وهي الهاتف والرسائل..!

تخيلوا أننا في عهد الثورة حيث إتاحة المعلومات والحريات وقبول النقد، يتصرف الوزير بهذه الطريقة الغريبة..!

تملكتني الصدمة وأنا استمع إليه في حوار مع “رابطة” في الخارج عبر تطبيق “زووم” وهو يقول “إعلامنا ضعيف”..!

يعتذر الوزير لقناة تلفزيونية كان قد وعدها بالحضور ليظهر في “لايف” ويجيب على ما يريد هو لا على ما يريد الجمهور..!

“وبصراحة كده؛ وللأمانة والتاريخ يعني؛ دي أول مرة يتعمل لي فيها بلوك.. هههه”

أدناه رسالتي المحظورة:-).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين



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