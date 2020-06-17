حمدوك يترأٍس اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالنقل والطرق والموانئ





رأس د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اليوم إجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالطرق والنقل والمواصلات والموانئ بحضور وزارات المالية والطاقة والتعدين والبني التحتية والنقل والتجارة والصناعة والجهات ذات الصلة.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس في تصريح صحفي إن الاجتماع استعرض أداء وسير عمل اللجنة والعقبات والمشاكل التى تعترض عملها، منوها الي ان اللجنة الفرعية قدمت تقريرا تضمن مقترحات وتوصيات خاصة بالميناء يتم البت فيها وتنفيذها في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في إجتماعها يوم السبت المقبل.

من ناحيتها أوضحت دكتورة هبة محمد علي رئيس الهيئة القومية للاستثمار أن الإجتماع أمن علي أهمية ميناء بورتسودان للاقتصاد والأمن القومي مبينة ان الاجتماع تداول حول الإجراءات الفورية التي يجب تنفيذها بما فيها توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة عمل الميناء الي 70٪ بنهاية هذا العام، مؤكدة انه يعمل حالياً بنسبة 20٪ فقط.

من جانبه قال الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس اللجنة الفرعية للنقل والطرق والموانئ إن اللجنة سجلت زيارة لميناء بورتسودان امتدت لاكثر من اسبوع ووقفت على العقبات والمشاكل كتكدس الحاويات في الميناء الجنوبي، واشار الي ان اللجنة بصدد اجراء معالجات اسعافية عاجلة وتجاوز العقبات من اجل تحسين اداء الميناء .

وأوضح الشيخ ان اللجنة تسعي لحل المشاكل والعقبات بالنقل النهري والسكك الحديدية باجراء معالجات وصيانة للعربات، منوها الي انه سيجتمع اليوم مع المسئولين بالنقل النهري للوقوف علي الأوضاع والمشاكل التى تعترض ادائها.

سونا

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