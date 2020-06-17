مجلس الأمن والدفاع:تمديد حظر التجوال بصورته الحالية لعشرة ايام اضافية





اعلن مجلس الأمن والدفاع بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية تمديد حظر التجوال بصورته الحالية لعشرة ايام اضافية ابتداءا من التاسع عشر من يونيو الحالي بنفس توقيتاته الحالية مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا للثالثة عصرا.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم ان هذا الاجراء ياتي لتتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

واشار البيان الى ان مجلس الأمن والدفاع وافق على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتي جاءت وفقا لمداولات ورشة العمل التي عقدتها اللجنة لمراجعة وتقييم إجراءات الطوارئ الصحية للفترة الماضية من حيث جدواها في احتواء الوباء والحد من انتشاره وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، حيث اطلعت اللجنة على على تقرير الأداء للفترة المذكورة، وتقارير القراءة المستقبلية لكل قطاع خاصة الصحة والتجارة والعمل والقطاع الخاص وأوضاع الولايات المختلفة، بجانب تقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية خاصة بعد ظهور موجة أخرى في بعض البلاد.

و فيما يتعلق بالعالقين قال البيان انه تقرر البدء في تفويج العالقين ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو عبر مطار الخرطوم بوصول حوالي 1500 عالق في سفريات متتالية من عدة دول من بينها ثلاث سفريات قادمة من القاهرة في نفس اليوم، ويستمر التفويج حسب جدول الطيران المدني.

و فيما يلي تورد (سونا) نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الأمن والدفاع

اللجنة العليا للطوارئ الصحية

بيان صحفي

وافق مجلس الأمن والدفاع على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتي جاءت وفقا لمداولات ورشة العمل التي عقدتها اللجنة لمراجعة وتقييم إجراءات الطوارئ الصحية للفترة الماضية من حيث جدواها في احتواء الوباء والحد من انتشاره وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، حيث اطلعت اللجنة على على تقرير الأداء للفترة المذكورة، وتقارير القراءة المستقبلية لكل قطاع خاصة الصحة والتجارة والعمل والقطاع الخاص وأوضاع الولايات المختلفة، بجانب تقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية خاصة بعد ظهور موجة أخرى في بعض البلاد.

وقد وافق المجلس على التوصيات التالية التي تقدمت بها اللجنة:

تمديد حظر التجوال بصورته الحالية من يوم 19 يونيو إلى يوم 29 يونيو 2020، بنفس توقيتاته الحالية مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا للثالثة عصرا، وذلك حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

استثناء بعض المجالات من عملية الحظر مثل المدابغ لأثارها البيئية الخطيرة، وأعمال المنطقة الصناعية وتجارة الجملة نسبة لارتفاع الاسعار غير المبرر بسبب ظهور ما عرف بتجارة “البكسي”، ولا يشمل الاستثناء الأشياء غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب وغيرها.

استثناء عمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة.

يطلب من من الجهات المختلفة حكومية و قطاع خاص تهيئة نفسها للمرحلة المقبلة بإعداد موجهات صحية خاصة بكل جهة تراجعها مع وزارة الصحة، لإعتمادها.. مثل المحال التجارية، و المصانع و الشركات و الوزارات والمؤسسات المختلفة .

الشروع فورا في عودة العالقين وفق الخطة التي وضعتها اللجنة المختصة

وفي موضوع العالقين فقد اتخذت اللجنة القرارات التالية:

تقرر البدء في تفويج العالقين ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو عبر مطار الخرطوم بوصول حوالي 1500 عالق في سفريات متتالية من عدة دول من بينها ثلاث سفريات قادمة من القاهرة في نفس اليوم، ويستمر التفويج حسب جدول الطيران المدني.

يتم توجيه وزارة الصحة باستقبال العائدين ومراجعة الشهادات الصحية داخل المطار والسماح بدخول العالقين حاملي شهادات الفحص السلبي المعتمدة بعد أخذ البيانات، بينما يدخل الباقون إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة حتى يتم أخذ العينات وفحصها.

سيتم تفويج العالقين القادمين بالبر عبر المعابر المعتمدة من خلال جدول أولويات تعمل على تجهيزه سفارة السودان بالقاهرة مع ممثلين للجنة العالقين وممثلي الجالية لتحديد أصحاب الحالات الخاصة والأكثر تضررا، ثم يتوالى تفويج الباقين.

يخضع القادمون من مصر لفحص طبي داخل مراكز الحجر، وبحيث يتم السماح لغير المصابين بمغادرة المركز حال ظهور النتيجة ، ويحال المصابون لمراكز العلاج .

توجيه وزارة المالية بتخصيص ميزانية تسييرية لجميع الجهات المشاركة في عمليات الاستقبال والإيواء

سونا

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