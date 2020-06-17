صدمة و سخط واسع في أوساط رواد مواقع التواصل تجاه تمديد السلطات السودانية الحظر لرابع مرة





أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بالصدمة وسادها سخط واسع فور إعلان تمديد اللجنة العليا للطوارىء الصحية حظر التجول بولاية الخرطوم، لرابع مرة على التوالي، و لمدة 10 أيام.

وعبر أعداد كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل عن صدمتهم وغضبهم، تجاه طول أمد فترة الحظر التي امتدت لأكثر من شهرين، تعطلت فيها مصالحهم ومعاشهم وسط غلاء متزايد يومياً في أسعار السلع وجشع التجار.

وكتب “حسن عمر” منتقداً تمديد الحظر قائلاً: في وضع السودان ،أرى ضرورة رفع الحظر و تتعايش الناس مع الواقع، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية من لَبْس الكمامات وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتابع: وضع البلد الاقتصادي وكذلك ظروف الناس المعيشية لا تسمح بالحظر صراحة، ولو استمر الحظر بهذا الشكل سيموت الناس بالجوع بدلا عن الكورونا.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد وافق اليوم الثلاثاء على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتمديد حظر التجوال بصورته الحالية من الـ19 يونيو الـ29 يونيو الجاري، بنفس توقيتاته الحالية.

السوداني

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