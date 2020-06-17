الدعم السريع تساهم في صيانة عربات مستشفى نيالا





تسلمت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور، تراكتور لنقل النفايات وعربة شفط من جملة عربات أخرى بينها عربتي اسعاف وعربة كبيرة تجري صيانتها بورشة الصيانة الخاصة بقوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور، بتوجيهات القائد العام للدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي التزم بصيانة عربات المستشفى المتعطلة، بجانب تحفيز الكوادر العاملة بالمستشفى، علاوة على الإلتزامات التي تعهد بها تجاه تطوير العمل بمستشفى نيالا الذي يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين.

وأفادت مصادر مطلعة بالدعم السريع (الصيحة)، بأن الحوافز ستصل خلال الأيام المقبلة.

وسلّمت إدارة ورشة الصيانة عربتي نقل النفايات والشفط لمسؤول الحركة والترحيلات بوزارة الصحة ونائب المدير الإداري للمستشفى بحضور قائد الورشة فرع نيالا النقيب عبد الجبار محمد عمر ورئيس شعبة التوجيه والخدمات بالدعم السريع الملازم اول الشيخ سعيد.

وقال قائد الورشة المركزية العقيد موسى حسين خميس، إن الخطوة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي ظلت تقوم بها الدعم السريع تجاه المجتمع وخاصة المؤسسات الصحية والمستشفى الرئيسي الذي خدم قطاعاً عريضاً من المواطنين.

وأضاف بأن ورشة صيانة المركبات الخاصة بالدعم السريع ستقوم بمسؤوليتها المجتمعية بالإسهام في صيانة المركبات الخدمية وفقاً لأي توجيهات تصدر إليها من القيادة العليا خدمة لإنسان الولاية.

الصيحة

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