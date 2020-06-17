إجتماع للتربية والصحة بالخرطوم لتحديد موعد إمتحانات الأساس





كشف ممثل وزارة الصحة بولاية الخرطوم في لجنة الاعداد للامتحانات محمد مامون، عن توقع معلومات من قبل وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم خلال اليوم لتحديد موعد امتحانات مرحلة الأساس.

وأكد في تصريح بثته فضائية النيل الأزرق اليوم الأربعاء، أنه سيعقد اجتماع اليوم مع وزارتي التربية والتعليم والصحة بشأن تحديد موعد لانطلاقة الامتحانات، ونوه إلى توفير كل الاشتراطات الصحية الوقائية تحسباً لإصابة التلاميذ بوباء (كورونا). وقال إن وزارته ستقوم بتدريب كادر للتعامل مع الطلاب، ونوه إلى أن عملية التدريب لا تتخطى الاسبوع، وأشار لتشكيل غرفة طوارئ لمساعدة وزارة التربية

الصيحة

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