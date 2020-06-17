السودان يؤكد عدم قبول الملء الاحادي لسد النهضة والمحادثات لا علاقة لها باتفاقية 1959





اوضح البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية ان مفاوضات سد النهضة الاثيوبي لاعلاقة لها باتفاقية 1959 .

واشار الوزير فى مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء بمنبر وكالة السودان للانباء ان اتفاقية 1959م تخص السودان ومصر منوها الى عدم اعتراف اثيوبيا بهذه الاتفاقية قائلا “لم يتم اقحام هذه الاتفاقية فى مفاوضات سد النهضة الاثيوبي “.

وقال وزير الري ان الغرض من قيام سد النهضة الاثيوبي هو توليد الكهرباء وليس استهلاك المياه انما يتم الاستهلاك فقط بالتبخر الذي يقدر بحوالى 2 مليار متر مكعب فى السنة .

واشار الوزير الى ان النيل الازرق ينتج 50 مليار متر مكعب تتبخر منها 2 مليار متر مكعب وتتبقى 48 مليار متر مكعب وقطع بعدم التفاوض فى مفاوضات سد النهضة بهذه الــــ2 مليار التى تبخرت وعلاقتها باتفاقية 1959م انما مفاوضات سد النهضة كانت حول الملء والتشغيل فقط وليس تقاسم المياه.

وجدد التزام السودان بحل جميع العقبات التى تعترض مفاوضات سد النهضة الاثيوبي بصورة ايجابية، واكد اهمية التعاون بين جميع الاطراف للمصلحة العامة .

واعرب الوزير عن امله ان يتم الاتصال برؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأن العودة للتفاوض باسرع ماتيسر.

واكد السودان عدم قبوله الملء الاحادي لسد النهضة الاثيوبي الا بعد توقيع اتفاق.

واشار البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في مؤتمره بمنبر وكالة السودان للانباء ( سونا) الى خطاب السودان لمجلس الامن بان سد الروصيرص يبعد حوالى 100 كيلو متر من سد النهضة مشيرا الى ان بحيرة سد الروصيرص تمتد الى الحدود السودانية الاثيوبية وتبعد 15 كيلو متر من سد النهضة.

ولفت الانتباه الى ان السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب وهي تساوي 10 اضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص قائلا ” مالم يتم التنسيق فان هنالك مخاطرة فى تشغيل سد الروصيرص “.

واكد الوزير موافقة السودان على قيام سد النهضة باعتباره مبدءً اساسياً فى القانون الدولي للاستخدام المنصف والمعقول من غير احداث اثر ذي شأن منوها الى مواصلة السودان في التفاوض حتي الان بنفس هذا المبدأ .

واشار البروفيسور ياسر الى ان الاتيام الفنية السودانية فى جميع مراحل التفاوض لسد النهضة كانت ومازالت تضع مصلحة السودان والاجيال القادمة فى المقدمة للتفاوض، مجددا التزام الحكومة بمراعاة مصلحة السودان فى جميع مراحل مفاوضات سد النهضة التى لاتتعارض مع مصلحة مصر واثيوبيا.

سونا

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