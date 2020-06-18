الحكومة تعلن تفويج السودانيين العالقين بالخارج اعتباراً من الأحد المقبل





أعلنت الحكومة بدء تفويج العالقين ابتداءً من الأحد الـ٢١ يونيو عبر مطار الخرطوم بوصول حوالي 1500 عالق في سفريات متتالية من عدة دول من بينها ثلاث سفريات قادمة من القاهرة في نفس اليوم، ويستمر التفويج حسب جدول الطيران المدني.

ووجهت الحكومة وزارة الصحة باستقبال العائدين ومراجعة الشهادات الصحية داخل المطار والسماح بدخول العالقين حاملي شهادات الفحص السلبي المعتمدة بعد أخذ البيانات، فيما يتم إدخال البقية إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة حتى يتم أخذ العينات وفحصها.

وطبقًا لبيان صادر عن مجلس الأمن والدفاع، اللجنة العليا للطوارئ الصحية سيتم تفويج العالقين القادمين بالبر عبر المعابر المعتمدة من خلال جدول أولويات تعمل على تجهيزه سفارة السودان بالقاهرة مع ممثلين للجنة العالقين وممثلي الجالية لتحديد أصحاب الحالات الخاصة والأكثر تضررا، ثم يتوالى تفويج الباقين.

كما وجهت وزارة المالية بتخصيص ميزانية تسييرية لجميع الجهات المشاركة في عمليات الاستقبال والإيواء.

وشددت على ضرورة إخضاع القادمين من مصر لفحص طبي داخل مراكز الحجر، فيما يتم السماح لغير المصابين بمغادرة المركز حال ظهور النتيجة، ويحال المصابون لمراكز العلاج.

صحيفة الجريدة

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