السودان .. التضخم يقفز الى 114%





تصاعد معدل التضخم السنوي بالسودان إلى (114.32%) في شهر مايو مقابل (98.81%) في شهر أبريلوقال بيان صادر من الجهاز المركزي للإحصاء أمس إن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة ارتفاع (15.42%) في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق.

وأرجع بيان الجهاز المركزي للإحصاء، أسباب الإرتفاع إلى إرتفاع جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم واللبن والجبن.

وأضاف البيان بأن هناك إرتفاعاً كبيراً في مجموعة السكن بسبب إرتفاع أسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود، بجانب إرتفاع صيانة المساكن، فضلاً عن إرتفاع مجموعة النقل مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وسجل التضخم في المناطق الحضرية (96.93%) لشهر مايو مقارنة بـ(86.71%) في أبريل، بينما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية (127.38%) في شهر مايو مقارنة بـ(107.82%) في شهر أبريل.

صحيفة الجريدة

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