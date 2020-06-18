السودان يطالب بإحالة الملفات الخلافية حول سد النهضة لرؤساء الوزراء الدول الثلاث





طالب الوفد السوداني فى المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.

وحسب بيان صادر من وزارة الري والموارد المائية تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ان المفاوضات الثلاثية بين مصر و إثيوبيا و السودان برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاثة تواصلت امس و سبقتها اجتماعات اللجان الفنية و القانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية.

واردف البيان رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء و تشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق و آلية حل النزاعات و عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.

الخرطوم :حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





