كباشي يصل غرب كردفان ويشهد توقيع ميثاق وقف العدائيات





انخرط عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في لقاءات مع حكومة ولاية غرب كردفان فور وصوله مطار “بليلة”

ووصل وفد برئاسة كباشي ولاية غرب كردفان اليوم الخميس ويضم وزير الحكم الاتحادي د. يوسف الضي وعددا من قيادات القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة واعيان الولاية.

وكان في استقباله بالمطار والي الولاية المكلف اللواء الركن عبدالله احمد عبدالله واعضاء حكومته والفعاليات السياسية وقادة القوات النظامية.

وتلقي الوفد تنويرا من حكومة الولاية حول مجمل الاوضاع بغرب كردفان، وسيتوجه كباشي الي مدينة لقاوة ليشهد التوقيع علي وثيقة ميثاق وقف العدائيات بين مكونات المجتمع المختلفة .

كما سيواصل الوفد زيارته لحاضرة الولاية الفولة ويعقد اجتماعا مع حكومة ولجنة الامن بغرب كردفان وتنسيقية الحرية والتغيير، وسيزور عددا من المرافق الخدمية من بينها مركز العزل بالفولة، كما سيزور مدينة النهود للوقوف علي قضايا المواطنين ومعاش الناس ويلتقي بالقوات النظامية بالمنطقة.

صحيفة أول النهار

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