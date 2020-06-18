السودان .. قرار بفتح المساجد بالخرطوم مع الالتزام بالاجراءات الصحية





وجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح إمكانية فتح المساجد بالخرطوم، وفق شروط تتعلق بتعاون لجان المساجد والمقاومة واللجان الصحية بالأحياء.

وأمر مفرح في بيان ممهور بتوقيعه يوم الأربعاء بتعقيم المساجد، ووجهه الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الآذان والإقامة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة وحمل كل مصلي مصلاة من البيت وارجاعها معه، وتجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة قدر الامكان.

كما وجه البيان بلبس الكمامات، وتقصير الخطبة دون الاخلال بشروطها وأركانها، والالتزام بالاجراءات الصحية بصورة عامة.

وأشار البيان للاستجابة الكبيرة التي وجدها القرار في الفترة الأولى والتي بدأت بالتناقص وبدأـ كثير من المساجد بالعودة لطبيعية لعدم التشدد في انفاذ قرارات الحظر.

وأصدر قرار بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في جميع مساجد وكنائس ولاية الخرطوم، خوفاً من تفشي فيروس “كورونا” استنادا للفتوى الصحية الواردة من وزارة الصحة الاتحادية ومجمع الفقه الاسلامي، وقرار أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م.

صحيفة أول النهار

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