تمديد ساعات الحظر بأسواق ولاية نهر النيل الرئيسية





أصدر مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الدوري الذي انعقد بأمانة الحكومة بالدامر اليوم برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد قرارا بتمديد ساعات الحظر بأسواق الولاية الرئيسية من الرابعة مساء وحتى السادسة صباحا بدلا عن السادسة مساء حتى السادسة صباحا.

وأشار الأستاذ اسماعيل عوض الله العاقب معتمد محلية عطبرة المكلف أن الغرض من القرار لتخفيف الازدحام داعيا المواطنين للتفاعل مع القرار للحد من انتشار جائحة كورونا.

وحول الازدحام الناتج عن صفوف خدمات البترول اوضح المعتمد (لسونا) أن محليته ستبدأ اعتبارا من يوم السبت 20 يونيو الجاري عمليات استخراج بطاقات محوسبة خاصة بمواطني المحلية من أصحاب المركبات مؤكدا ان البطاقة الجديدة ستكون مصحوبة بعدد من الشروط والضوابط التي ستخفف الازدحام بنسة 50% على محطات الوقود الى جانب انها ستحفظ لمواطن المحلية حقوقه من الوقود معلنا عن تكوين قوة مشتركة ستكون في حالة طواف دائم على محطات الخدمة مشيرا الى ان نجاح التجربة بمحليته سيشجع المحليات الأخرى على تطبيق التجربة.

تجدر الاشارة الى ان قرار تمديد ساعات الحظر جاء على خلفية تزايد عدد الحالات المؤكدة بكورونا خاصة بعد عطلة عيد الفطر والتي بلغت 72 حالة منها 26 حالة بمحلية عطبرة

سونا

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