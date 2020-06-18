ولاية الخرطوم تضع خطة عمل لمجابهة تحديات مرحلة كورونا





عقدت حكومة ولاية الخرطوم اجتماعا اليوم ناقشت فيه التحديات التي تواجه الولاية في النصف الثاني للعام الحالي ٢٠٢٠م من خلال الورقة المشتركة التي أعدتها لجنة من المجلس الاعلى للاستراتجية والمعلومات ووزارتي المالية والصحة .

وتناولت الورقة الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية المترتبة على جائحة كورونا كواقع يتطلب اعادة ترتيب القطاع الصحي فيما يتعلق بدعم وتقوية القطاع الصحي بتأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الدواء وذلك في مرحلة الانتقال للحظر الجزئي تدريجيا وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير الكمامات والمعقمات واللوازم الصحية الوقائية وإستئناف العمل بالوحدات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور وكذلك تشغيل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المرتبطة بحياة ومعاش المواطن.

واكدت الولاية انه ينتظرها جهد كبير لمقابلة تحديات تنفيذ مطلوبات العودة الآمنة فيما يلى توفير التمويل المالي للصحة والتعليم ومعاش المواطن والمياه والخريف والنظافة والنشاط الزراعي والتجاري والصناعي والخدمي.

واكد امين عام الحكومة الطيب الشيخ انه وبناء على هذه التوصيات ستصدر الولاية عددا من القرارات والموجهات كبرنامج عمل للمرحلة القادمة

سونا

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