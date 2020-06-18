منح إجازة للعاملين بالقطاع العام لمدة عشرة أيام





أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير/عمر بشير مانيس استناداً على أحكام المادة (١٦) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ، وبناءً على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧م بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة إنتشار جائحة الكورونا ،أصدر قراراً اليوم بمنح العاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة(١٠) أيام إعتباراً من السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٠م وذلك إبان فترة الإغلاق على أن يتولى السادة/ الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم إستثناء من يرون ضرورة إستمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

سونا

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