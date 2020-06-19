خلافات حادة خلال اجتماع كوادر وسيطة للخارجية مع مفوض الخدمة العامة





وقعت خلافات حادة وتهديد بالمماطلة خلال إجتماع ضم ممثلين من لجنة الكوادر الوسيطة المتقدمين للخارجية دفعة 2017م مع الأمين المكلف للمفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية.

وأوضح مصدر بلجنة الكوادر الوسيطة لـ(الصيحة)، أن المفوض هدد بالمماطلة بالتنسيق مع النائب العام والسلطات المختصة حال لجأ المرشحون من الكوادر الوسيطة للقانون، وذكر أن المفوضية لن تعلن الكشف النهائي للمتقدمين الذين أجرت لهم المفوضية كل المعاينات واستكملت كافة الإجراءات لإصدار الكشف النهائي للذين وقع عليهم الاختيار كدبلوماسيين في وزارة الخارجية، وأوضح أنهم سيعلنون عن ملء الشواغر بالخارجية وإحلال كشف جديد مما يعد إلتفافاً على القانون.

وذكر المصدر أنهم سجلوا وقائع الإجتماع صوتياً عبر الهواتف وهي بمثابة اعتراف قضائي، وسيصعدون الأمر امام دولة القانون.

وناشدت دفعة مرشحي الكوادر الوسيطة، خبرات وزارة الخارجية، المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء ولجنة إزالة التمكين، بضرورة اتخاذ قرار لإيقاف ما يحدث في مفوضية الاختيار ومحاسبة المتورطين.

يذكر أن دفعة الكوادر الوسيطة خبرات وزارة الخارجية، تقدمت بموجب إعلان عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية في العام 2017م وخضع المتقدمون البالغ عددهم نحو (1200) وفق شروط حددتها وزارة الخارجية لثلاث معاينات بدأت بالامتحان الإلكتروني عبر الحاسوب كأول تجربة تطبق على هذه الدفعة من المتقدمين لشغل وظائف دبلوماسيين بالخارجية، ثم جلس من اجتاز المعاينة الأولى للإمتحان التحريري في جامعة الخرطوم، ثم ترشح (359) منهم للمقابلات الشفهية.

وكانت وزارة الخارجية أكملت إجراءات استيعاب هذه الدفعة منذ منتصف العام 2018م إلا أن أيادٍ في النظام البائد حالت دون صدور الكشف النهائي للذين وقع عليهم الإختيار.

الصيحة

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