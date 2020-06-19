قرار بفتح أسواق مدني اعتباراً من السبت





أصدرت محلية مدني الكبرى، قراراً بفتح أسواق المحلية إبتداء من السبت المقبل (20 يونيو) على أن يخصص يوم غدٍ الجمعة لنظافة وتعقيم الأسواق، مع استمرار قرارات حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، ومنع التجمعات والحفلات.

وأكد والي الجزيرة المكلف اللواء أحمد حنان أحمد صبير، أن كافة قرارات الطوارئ الصحية جاءت استناداً لموجهات وزارة الصحة واللجنة الفنية العليا لمجابهة فيروس (كورونا) بالولاية، وأشاد بالأدوار المتعاظمة التي ظلت تقوم بها القوات النظامية في إنفاذ القرارات والموجهات التي تصدرها حكومة الولاية مما يؤكد أن القوات النظامية جسدت الدرع الواقي والحافظ لأمن ووحدة البلاد. وناشد الوالي جميع المواطنين للإلتزام بالإرشادات والموجهات الصحية في التباعد المجتمعي ولبس الكمامات.

الصيحة

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