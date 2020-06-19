ارتفاع وفيات (كورونا) بكسلا إلى (10) حالات





أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية كسلا، تسجيل (10) حالات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” منها (7) بمحلية كسلا وحالتين بمحلية حلفا الجديدة وحالة (1) بمحلية شمال الدلتا كأول حالة بالمحلية ووفاتها، ليرتفع عدد المحليات المتأثرة بالجائحة إلى (6) محليات.

وبهذه الإحصائية يرتفع عدد الحالات المسجلة تراكميا بالولاية منذ بداية الجائحة إلى (78) حالة منها (46) بمحلية كسلا و(26) بمحلية حلفا الجديدة وحالتان بكل من محليتي ريفي كسلا وود الحليو وحالة واحدة بكل من محليتي غرب كسلا وشمال الدلتا.

وأوضح التقرير الصادر من ادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة عن مستجدات “كورونا” بالولاية، أن حالات الشفاء تراكمياً بلغت (49) منها (25) بمحلية كسلا، و(23) بمحلية حلفا الجديدة، وحالة واحدة بريفي كسلا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (19) منها (15) بمحلية كسلا وحالتان بمحلية حلفا الجديدة، وحالة واحدة بكل من محليتي غرب كسلا وود الحليو، مع وجود (4) عينات بالمعمل.

وكشف التقرير أن عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة ارتفع إلى (10) وفيات، منها (6) بمحلية كسلا وحالة واحدة بكل من محليات حلفا الجديدة وريفي كسلا وود الحليو وشمال الدلتا.

الصيحة

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