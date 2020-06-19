كباشي يبدأ زيارة إلى غرب كردفان تستغرق ثلاثة أيام





بدأ عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ووفد يضم وزير الحكم الاتحادي د. يوسف الضي وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة وأعيان الولاية اليوم “الخميس”، زيارة إلى ولاية غرب كردفان تشتغرق ثلاثة أيام.

ووصل الوفد مطار بليلة اليوم وكان في استقباله بالمطار والي الولاية المكلف اللواء الركن عبد الله أحمد عبد الله وأعضاء حكومته والفعاليات السياسية وقادة القوات النظامية.

وتلقي كباشي والوفد المرافق تنويراً من حكومة الولاية حول مجمل الأوضاع بغرب كردفان، وسيتوجه الوفد إلى مدينة لقاوة ليشهد التوقيع على وثيقة ميثاق وقف العدائيات بين مكونات المجتمع المختلفة من أجل الحفاظ على السلم والتعايش والتسامح الإجتماعي وحفظـ الأمن والاستقرار بالولاية.

وسيواصل الوفد زيارته لحاضرة الولاية الفولة ويعقد اجتماعاً مع حكومة ولجنة الأمن بغرب كردفان وتنسيقية الحرية والتغيير، وسيزور عدداً من المرافق الخدمية من بينها مركز العزل بالفولة، كما سيزور مدينة النهود للوقوف على قضايا المواطنين ومعاش الناس ويلتقي بالقوات النظامية بالمنطقة.

الصيحة

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