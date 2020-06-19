الكباشي والوفد المرافق يتفقدون مرافق تحت التشييد بغرب كردفان





تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي والوفد المرافق له الذي ضم وزير ديوان الحكم الاتحادي د. يوسف الضي وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة ، برفقة والي غرب كردفان المكلف اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله ، تفقدوا عددا من المؤسسات والمرافق الخدمية التي يجري تنفيذها، شملت قصر الضيافة الجديد بمدينة الفولة والمستشفي المرجعي ومشروع كهرباء الفولة

وقال وزير ديوان الحكم الاتحادي. د. يوسف ادم الضي في تصريح صحفي، عقب الجولة التفقدية ، ان الوفد سيقدم تنويرا وتقريرا لمجلسي السيادة والوزراء حول مراحل وخطوات سير تنفيذ هذه المشروعات والصعوبات التي تواجهها ، مشيرا الي ان مباني قصر الضيافة ومستشفي الفولة المرجعي سيتم اكمال تشييدهما عبر تمويل من حكومة الولاية فيما سيتم اكمال تنفيذ مشروع كهرباء الفولة عبر التمويل الاتحادي والخارجي.

سونا

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