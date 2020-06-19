غرفة عمليات الاجلاء للمواطنين السودانيبن العالقين بمصر تحدد برنامج المغادرة





واصلت غرفة عمليات الاجلاء والتفويج للمواطنين السودانيبن العالقين بمصر، اجتماعاتها بالسفارة السودانية بالقاهرة.

واجتمعت الغرفة مساء أمس الخميس بمندوبي شركات الطيران الوطنية السودانية الثلاث، الخطوط الجوية السودانية وشركة تاركو وبدر للطيران، وتم الاتفاق على عدد من البنود .

ففي برنامج المواعيد، تم التأمين على أن تكون بداية رحلات العودة يوم الاحد 21 يونيو الحالي على أن تتواصل حتى الثلاثون من الشهر نفسه.

وقامت الشركات الثلاث باستلام قوائم السفر ليوم الأحد 21 يونيو، وبدأت شركات الطيران الوطنية، بالتواصل مع الركاب المغادرون لمحطة القاهرة ومتجهين الخرطوم كأول فوج طيران يحمل العالقين من مصر.

واكد الوزير المفوض خالد ابراهيم الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة، مخاطبة وزارة الخارجية المصرية، للحصول على تصديق بالسماح لعدد مقدر من رحلات الطيران القاهرة / الخرطوم للمساعدة في اجلاء العالقين السودانيين، وأضاف بأن جدول الرحلات سيبدءا من الأحد الحادي والعشرون من يونيو وحتى الثلاثون منه، حسب توجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وعن رحلات يوم الأحد، أشار الشيخ إلى أنها رحلتين لبدر للطيران، ستغادر الرحلة الأولى مطار القاهرة الساعة 08:30 صباحاً والرحلة الثانية ستغادر الساعة 12:30 ظهراً، فيما ستغادر رحلة تاركو مطار القاهرة الساعة 11:30 صباحاً كما ستغادر رحلة اللخطوط الجوية السودانية صباح نفس اليوم.

و عن الأولوية في اختيار المسافرين قال الشيخ؛” ستكون الأولوية للمرضى وخاصة مرضى الأورام والفشل الكلوي وخاصة الذين تعرضوا لزراعة الكلى بجانب أصحاب أعراض القدم السكرية وأصحاب الأمراض الذين تتطلب رعاية صحية وطبية دقيقة، بالإضافة لبعض مرافقي هؤلاء المرضى.”

واكد القائم بلاعمال أن اللجنة العليا في الخرطوم هيأت مشافي ومراكز صحية ومناطق خاصة بالعزل والحجر الصحي.

وأمن اجتماع شركات الطيران مع غرفة عمليات الاجلاء والتفويج على الاتفاق على تحديد سعر موحد لتذكرة العودة القاهرة/ الخرطوم بمبلغ 5600 جنيه مصري.

وعن السفر بالبصات ستجتمع اليوم الجمعة مناديب شركات الباصات وسيتم تسليمهم 440 تذكرة باص القاهرة/ الخرطوم عبر معبر ارقين.

وستعمل السفارة على توزيع إستمارة خاصة بوزارة الصحة الاتحادية لكل ركاب الباصات وستكون البداية لركاب باصات أول تفويج والمقدر له مغادرة القاهرة غدا السبت على أن يكون التفويج حسب القوائم والأولويات الخاصة التي اعدتها اللجنة المكلفة بذلك من قبل السفارة بجانب استلام تعهد موقع رسميا يخص كل راكب، يتعهد فيه بموافقته على إجراءات الحجر الصحي حسب المواقع المختارة من قبل اللجنة العليا ووزارة الخارجية.

وطالب الشيخ من جميع العالقين الذين سيغادرون في الرحلات الاولى غدا السبت برا والأحد في الرحلات الجوية، الالتزام بالمطلوبات الإجرائية والصحية، حتى تحقق التجربة الأولى من برنامج التفويج النتائج الإيجابية الداعمة في انجاح كامل برنامج التفويج لكل العالقين، بدون تأخير.

تجدر الإشارة إلى تسليم التذاكر للركاب، حال تكملة المطلوبات من كتابة التعهد المطلوب من اللجنة العليا وتكملة بيانات إستمارة وزارة الصحة الاتحادية وتوفير صورة من جواز السفر.

و ستتوفر داخل الباصات الوجبات الغذائية ومياه الشرب وسترافق الباصات، منذ لحظة وصولها الحدود السودانية وحتى محطة الوصول، حماية أمنية متكاملة من الدعم السريع والشرطة السودانية، بجانب توفر سيارتي إسعاف كاملة الأجهزة الطبية والمعدات، بجانب تواجد عدد من الاطباء المتخصصين، وسيكون في استقبال الباصات وفد رسمي سيضم بعض أعضاء من اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

سونا

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