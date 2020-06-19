وزيرة العمل تؤكد حماية المرأة ضد العنف بكل انواعه





أكدت الاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ان وزارتها وضعت حماية المرأة في طليعة اولوياتها بانشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة لتحسين اوضاع النساء في السودان لحمايتهن وصون كرامتهن .

جاء ذلك خلال حديثها بمنبر وكالة السودان للانباء اليوم حيث اكدت الوزيرة اكتمال اجازة وثيقة اجراءات للتصدي للعنف المبني علي النوع الاجتماعي في السودان مشيرة الى ان وزارتها اطلقت خدمة الخط الساخن لتلقي بلاغات العنف المنزلي بالتنسيق مع وحدة حماية الاسرة والطفل بجهاز الشرطة والنيابة المتخصصة مشيرة الي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني وفقا للمعايير العالمية .

واكدت الوزيرة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة في السودان حيث تم اعداد خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 الخاص بالمرأة والامن والسلام والذي اجيز في مجلس الوزراء الانتقالي في مارس الماضي خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .

وقالت الوزيرة ان السودان وقع مع الامم المتحدة في اطار التعاون المشترك بهدف القضاء علي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان ودعم السياسات الوطنية وتقوية الاجهزة الصحية والعدلية والامنية مما يعد خطوة بالغة الاهمية لنساء مناطق النزاع في السودان .

وكشفت لينا الشيخ عن مشروع قانون لتجريم العنف المبني علي النوع الاجتماعي واعداده في مواد تدريسية في مناهج الكلية الحربية والشرطة والكليات الطبية والصحية والقانون بالاضافة الي دورات تدريبية للقوات النظامية المختلفة وذلك للحماية من انواع العنف في مناطق النزاعات بالتنسيق مع اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني .

سونا

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