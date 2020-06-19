تنفيذي شيكان يتفقد عدداً من مصارف المياه التي تم فتحها





أشاد المدير التنفيذي لمحلية شيكان موسى مكي الضو بالمجهودات التي قامت بها غرفة طوارئ الخريف بالمحلية .

و أكد موسى لدى تفقده اليوم عقب هطول الأمطار برفقة مدير إدارة التجارة والتموين عددا من مصارف المياه التي تم فتحها وتطهيرها استعدادا لخريف هذا العام أكد رضاه التام عن العمل الذي تم ، موضحا أن مياه الامطار تنساب بصورة طبيعية .وقال المدير التنفيذي لمحلية شيكان أن المحلية ستسخر كافة الإمكانيات حتى تتمكن الغرفة من أداء دورها المطلوب ، مؤكداً أن غرفة الطوارئ ستواصل جهودها في تطهير كافة مصارف المياه بالمدينة، مطالباً إدارة البنية التحتية ببذل ومضاعفة الجهود لمزيد من أعمال الطوارئ .

وكان المدير التنفيذي لمحلية شيكان قد تفقد مصارف المياه بسوق الأبيض الكبير والمصرف شمال مدرسة الأبيض الثانوية للبنات والمصرف الواقع في حي الربع الثاني غرب بالإضافة لعدد من الكباري بمدينة الأبيض.

سونا

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