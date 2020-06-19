لينا الشيخ تؤكد التزام الحكومة الانتقالية بالقضاء علي العنف الجنسي





–قالت الاستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ان السودان شهد اطول الحروب في القارة الافريقية مماخلف اثارا اجتماعية واقتصادية وخيمة علي مناطق الحروب والنزاعات فضلا عن يتامي وضحايا من العنف الجنسي .

وأوضحت في منبر وكالة السودان للانباء اليوم بمناسبة اليوم الدولي للقضاء علي العنف الجنسي في حالات النزاع ، ان العنف الجنسي استخدم كأداة في الحرب في غالبية تلك النزاعات ،محيية المرأة السودانية خاصة في مناطق النزاعات ونضالها وكفاحها من اجل الحقوق والحريات ، مذكرة ضحايا العنف وضحايا الانتهاكات الجنسية التي جرت في مجزرة فض الاعتصام .

واكدت الوزيرة التزام الحكومة الإنتقالية ووزارتها بالعمل علي تعزيز فرص تشغيل النساء وضمان حقوقهن وحمايتهن من جميع اشكال الاستغلال والعنف خاصة العنف الحنسي .

سونا

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