السفارة السودانية بمصر : الأولوية في عودة العالقين ستكون للمرضى





اكد القائم بأعمال سفارة السودان بمصر خالد إبراهيم الشيخ، مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للسماح لعدد من رحلات الطيران من القاهرة إلى الخرطوم لإجلاء العالقين.

وقال الشيخ ان جدول رحلات العودة سيبدأ الأحد المقبل برحلتين لشركات سوداني وتاركو وبدر للطيران.

وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، أكد الشيخ ان الأولوية ستكون الأولوية للمرضى وخاصة مرضى الأورام والفشل الكلوي و الذين تعرضوا لزراعة الكلى، بجانب أصحاب أعراض القدم السكرية وأصحاب الأمراض الذين تتطلب رعاية صحية وطبية دقيقة، بالإضافة لبعض مرافقي هؤلاء المرضى.

وقال أن اللجنة العليا في الخرطوم هيأت مشافي ومراكز صحية ومناطق خاصة بالعزل والحجر الصحي

السوداني

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