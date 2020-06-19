مجمع الفقه يحتسب نائب رئيس دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية





يحتسب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبد الرحيم آدم سليمان، وأمين عام المجمع الدكتور عادل حسن حمزة، والأعضاء والعاملون بالمجمع يحتسبون عند الله تعالى الداعية الأستاذ/ الدكتور الطاهر محمد الدرديري عضو المجمع ونائب رئيس دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية، الذي توفي صبيحة الجمعة ٢٧ شوال ١٤٤١هـ يوافقه ١٩ يونيو٢٠٢٠ م.

ويُعد الفقيد من حفظة القرآن الكريم ومن أهل المعرفة في الحديث والتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية حفظاً ومعرفةً وتدبراً ودرايةً.

لقد حصل الفقيد على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة وكانت رسالته في تحقيق أحاديث المدونة من ثلاثة مجلدات، أوصت اللجنة بطباعتها وقد طبعت على نفقة الجامعة، ويعتبر الفقيد نخبة الأخيار وبقية الصالحين الأبرار خادم السنة المحمدية.

نسأل الله أن يتقبله قبول حسن وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجعل البركة في أهله وذريته.

سونا

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