وفد السيادي والوزراء يختتم زيارته لولاية غرب كردفان





إختتم وفد مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة زيارته لولاية غرب كردفان التى استغرقت يومين وقف خلالها على مجمل الاوضاع بالولاية .

وشهد الوفد التوقيع على وثيقة عهد وميثاق (سورني) بين مجتمع محلية لقاوة لوقف العدائيات والتعايش السلمي بالمنطقة، كما وقف على سير تنفيذ المشروعات الخدمية بالولاية .

واجري الوفد عددا من اللقاءات السياسية الاجتماعية والأمنية؛ شملت أعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن بجانب اللقاء مع الإدارات الأهلية وقوي اعلان الحرية والتغيير بمدينة الفولة ومحلية النهود.

وأصدر رئيس الوفد شمس الدين كباشي خلال الزيارة عدد من التوجيهات الامنية والسياسية أبرزها ضرورة المحافظة على الوضع الأمني والتعايش السلمي بين مكونات الولاية والقبض على المجموعات التى تعمل على إشعال الفتن بين المجتمع ورتق النسيج الاجتماعى.

ووجه كذلك بأهمية التعاون وتضافر الجهود بين مؤسسات الولاية وقوي اعلان الحرية والتغيير والإدارة الأهلية.

سونا

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