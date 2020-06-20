



عماد الحاج مساعد المدير العام للشئون الفنية بالطيران المدني عبر إتصال هاتفي يؤكد:-

1500 عالق سيصلون مطار الخرطوم الأحد وجدولة رحلات الفوج الثاني ستتم بعد أيام

مطار الخرطوم جاهز ومهيأ تماما لإستقبال الأضعاف وإرجاء رحلات الفوج الثاني لتقديرات خاصة بإحكام عمليات العزل والايواء من قبل الجهة المختصة

الخرطوم /طلال مدثر

• قطع عماد الحاج مساعد المدير العام للشئون الفنية للطيران المدني في اتصال هاتفي به مساء اليوم الجمعة على القدرة الاستيعابية الكبيرة لمطار الخرطوم لاستقبال اكبر عدد من رحلات إجلاء العالقين وأكد في الوقت ذاته وصول 1500 عالقا الى الخرطوم الاحد المقبل يمثلون الفوج الاول من العالقين عبر رحلات إجلاء تصل ل12 رحلة تصل تباعا من محطات القاهرة وجدة ودبي والدوحة وعمان على ان يتم برمجة الفوج الثاني من رحلات إجلاء العالقين فى غضون ايام.

ونفى مساعد المدير العام للشئون الفنية للطيران المدني بان يكون أمر الإرجاء لبقية الرحلات ناتجا عن عدم القدرة التشغيلية للمطار وجاهزية البنى التحتية به لإستقبال أعداد كبيرة من القادمين وأعاد الامر لترتيبات خاصة بالجهات المختصه وترك مهمة تفسير الخطة للدائرة المسئولة عنها والمناط بها تنفيذها.

من ناحية اخري تسلم السيد عماد الحاج شكوى رسمية تقدمت بها إحدي العالقات عبرنا اليوم وتم إرساله له “تنشر لاحقا” حول ما إعتبرته تلاعبا ومحسوبية في تسليم التذاكر بحسب قولها من بعض مسيري شركات النقل العاملة بالإجلاء وتفضيلهم اصدار تذاكر سفر جديدة مدفوعة القيمة لافراد مقتدرين ماليا والاعتذار لبعض اصحاب الحجز المسبق بامتلاء مقاعد الطائرة وحكت عن تجربة شخصية تعرضت لها واخرين اليوم بمباني السفارة تمثلت في انتظارهم لاربع ساعات بعد اتصال السفارة بهم وطلبها منهم الحضور لتكملة اجراءات الحجز قبل ان يتم الاعتذار لهم بعد ذلك بنفاذ التذاكر وامتلأ الطائرة ووعد الحاج بالاتصال مباشرة اليوم بوزارة الخارجية للترتيب مع البعثات الدبلوماسيه المشرفه على التفويج فى تلك الدول ولجهة تبعية العمل الدبلوماسي لوزارة الخارجية وولايتها عليه قبل ان يعود ويؤكد تقصيهم المباشر كسلطة طيران مدني من الحادثة عبر ادارة النقل الجوي المنوط بها مراجعة تذاكر العالقين لمعرفة تواريخ استصدارها وتبيان المستخرجة حديثا منها لكشف اي عمليات تلاعب قد تحدث.

الخرطوم /طلال مدثر

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