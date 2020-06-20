الأمم المتحدة: «اليونيتامس» ستكون جاهزة للعمل في السودان الأشهر المقبلة





قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ان الأمانة تخطط حاليا لهيكلة بعثة «اليونيتامس»، وتعمل مع الحكومة السودانية وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الخطط ونشر البعثة في الأشهر القادمة.

وكشف فرحان ان جائحة كورونا، ادت إلى تأخير نشر وحدات «اليونيتامس» في السودان، ومن المتوقع أن تكون البعثة جاهزة للعمل في الأشهر المقبلة، وتنفيذ جميع أهدافها الاستراتيجية بحلول 1 يناير 2021، على النحو الذي طلبه مجلس الأمن.

وأضاف فرحان: إن الأمم المتحدة لم تتلق أي طلبات من البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة في العملية المختلطة «اليوناميد» للعودة إلى اوطانها قبل انتهاء ولايتها الحالية في 31 ديسمبر 2020، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وستواصل اليوناميد تنفيذ تفويضها حتى 31 ديسمبر 2020، مع التركيز على حماية المدنيين.

كما ستبدأ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العمل التحضيري للتقرير الخاص القادم للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول العملية المختلطة، المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن بحلول 31 أكتوبر.

صحيفة السوداني

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