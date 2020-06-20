شمال دارفور تكشف عن ثلاث وفيات مشتبه بكورونا





اعلنت إدارة الطواريء الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور في آخر تقرير لها عن تسجيل الولاية ثلاث حالات جديدة مشتبه بفيروس كورونا، بجانب تسجيل أربع حالات مؤكدة معمليا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي حالات الاشتباه بالولاية قد ارتفعت إلى (٢٤٨)حالة، منها (١٢٨)حالة موجبة، و(٩٩)حالة سالبة،وحالات أخرى لم تظهر نتائجها بعد .

وكشف التقرير عن وجود ثلاث حالات وفيات يوم أمس بالمنازل يشتبه اصابتها بكورونا ليرتفع بذلك حصيلة الوفيات الموجبة الى (٨٠) حالة والسالبة إلى (٤٥)حالة.

وأشار التقرير إلى تماثل (٤٠) حالة للشفاء ، فضلا عن وجود ثماني حالات مرضية لاتزال تتلقي الرعاية الطبية بمركز العزل الصحي بالفاشر.

اشار التقرير الي ان محلية الفاشر قد سجلت (١٠٧)حالة إصابة بكوفيد19،ومحلية دارالسلام سبع حالات منها خمس حالات لأفراد بعثة اليوناميد ، ومحلية كبكابية ست حالات منها ثلاث حالات لأفراد اليوناميد، فيما سجلت محلية أم كدادة حالتين ،بجانب تسحيل حالة اصابة واحدة بكل من محليات كتم، والطينة،والطويلة، وسرف عمرة، والواحة،ومليط حالة واحدة بكل منها.

وأكدت مديرة الطواريء ومكافحة الوبائيات بشمال دارفور أن رهان الخروج من هذه الجائحة يرتبط بمدى تعاون المواطنين والتزامهم بالإرشادات الصحية والوقائية التي تنادي بها وزارة الصحة خاصة بالبقاء في المنازل وايقاف حركة السفر بين المحليات حتى لايتم انتشار المرض بها .

سونا

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